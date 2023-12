Jan Oblak: Zdaj igramo drugače kot prej, varčujemo tudi mišice

Vse bolj zanimivo je tudi v španskem nogometnem prvenstvu. Pred derbijem Barcelone in Atletica je spregovoril vratar Madridčanov Jan Oblak. Gostitelj bo Barca, ki pričakuje bučno podporo 54.000 navijačev, kolikor jih sprejme olimpijski štadion. »Želimo zmagati na vsaki tekmi, tudi tokrat proti Barceloni,« je napovedal Škofjeločan, ki se bori za vrh španske lige (Real in Girona po 35, Atletico (-1) in Barcelona po 31). Moštvo, ki ga vodi trener Diego Simeone, doživlja preobrazbo. Nekoč je slovelo (le) po granitni obrambi, zdaj zabija tudi gole – v povprečju po 2,5 na tekmo.

Nogomet se razvija iz sezone v sezono, z njim tudi nogometaši

»Nogomet se razvija iz sezone v sezono, z njim pa tudi nogometaši. Igramo drugače kot v preteklosti, najbrž delamo dober posel in moramo le nadaljevati. Vaše mišice najbolj trpijo, kadar z dolgo in močno podajo iščete soigralca na drugi strani igrišča. Ko podajaš žogo nekomu blizu sebe, je lažje,« je opisal razliko v igralnem slogu kluba Oblak in dodal: »Ključne so točke, spremembo smo opravili zaradi zmag.«

Oblak je izpostavil tudi soigralca Antoina Griezmanna, ki je v tej sezoni zabil že 13 golov. »Predvidevam, da bo imel velik vpliv na razplet tekme, saj igra v odlični fizični formi, z njim bomo imeli veliko več možnosti za zmago.« Če je Griezmann nekoč igral za Barcelono, pa je Joao Felix vrsto let igral za Atletico, zdaj bo kot posojeni nogometaš na drugi strani igrišča. »Dobro me pozna, jaz pa njega. Gre za vrhunskega napadalca, ki je sposoben na igrišču narediti čudeže. Toda vsaka tekma prinaša novo zgodbo in ne verjamem, da bo naše poznanstvo vplivalo na razplet derbija,« je ocenil Jan Oblak v pogovoru za Marco.