Jan Oblak in Luis Suarez glavna Atleticova aduta za naslov

Atletico Madrid je morda prav zdaj najmočnejši v zadnjih desetih letih. Realno se bori za tri lovorike: najpomembnejša je trofeja za zmago v španskem prvenstvu, Luis Suarez in Jan Oblak imata lepe možnosti za dodatno zlatnino. Preberite analizo rekordnega učinka rdeče-belih v tej sezoni in poiščite odgovor na vprašanje, zakaj Realu in Barceloni letos morda ne bo uspelo.