Jan Oblak s soigralci v lovu za Realom

Branilci španske šampionske nogometne lovorike so doma s 3:0 gladko preskočili novo oviro, tokrat so bili boljši od Betisa iz Seville, ter se zdaj spet približali vodilnemu mestnemu tekmecu. Real Madrid ima namreč 24 točk, Atletico z našim Janom Oblakom v vratih pa dve točki manj.

Škofjeločan je nalogo opravil brez preplaha, njegovi soigralci so bili v polju vendarle precej boljši od gostov iz Andaluzije, po treh tekmah pa je tokrat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Že v soboto je Real slavil pri Elcheju z 2:1 in zavzel vrh, omenjeno število 24 točk pa imata na 2. in 3. mestu, torej med mestnima tekmecema, še Sevilla in Real Sociedad.