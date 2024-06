Jaz ali on? Oba! Novi trener Borussie Dortmund je Nuri Sahin

Čeprav v senci evropskega prvenstva, v Nemčiji in tudi zunaj meja odmeva nenavadno hitro in učinkovito razrešen spor pri Borussii Dortmund med trenerjem Edinom Terzićem in izkušenim veteranom ter stebrom obrambe Matsom Hummelsom. Zmagovalec je dolgoletni igralec Borussie, 35-letni Nuri Sahin, ki je postal trener evropskega podprvaka.

Kot je znano, sta Terzić in Hummels že pred finalom lige prvakov v Londonu prišla v spor, po katerem je 35-letni igralec javno rekel: »Jaz ali on!« Ni bilo treba dolgo čakati, 41-letni strokovnjak hrvaško-bošnjaškega rodu je vodstvu kluba sporočil, da bo odstopil. Njegov odstop so vodilni možje kluba sprejeli.

»Po finalu lige prvakov sem analiziral vse dobre in slabe strani opravljenega dela in prišel do ugotovitve, da Borussia potrebuje osvežitev na trenerskem položaju. To ne pomeni nasvidenje, temveč se vidimo kmalu,« je v čustvenem nagovoru povedal Terzić, ki je v klubu deloval 10 let.

Vodilni pri nogometnemu velikanu iz Porurja so hitro našli zamenjavo za Edina Terzića. Priložnost so dali kar njegovemu pomočniku in dolgoletnemu igralcu Nuriju Sahinu. FOTO: Lee Smith/Reuters

Pozneje je upravni odbor sprejel tudi odločitev, da s Hummelsom, ki je za rumene od leta 2008 igral kar 368 tekem v Bundesligi in osvojil vse, kar je bilo mogoče, ne podaljša pogodbe in je prost igralec.

Od leta 2016 do 2019 je bil Hummels tudi pri Bayernu, za katerega je zbral 74 nastopov v Bundesligi. Za svetovnega prvaka iz leta 2014 je bila zaušnica tudi odločitev selektorja Juliana Nagelsmanna, da ga ne uvrsti v nemško reprezentanco za domače evropsko prvenstvo.