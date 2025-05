Je Albert Riera ustvaril najboljše slovensko moštvo doslej?

V nadaljevanju preberite:

Pokalni finale je imel enosmerni promet. Celjani so z odlično predstavo povsem zasenčili Koprčane. Uprizorili so redko videno igro, bili so atraktivni, spektakularni in v najboljšem trenutku v optimalni dnevni formi. Celjski šov je bil sad odlične taktične priprave in vizije trenerja Alberta Riere ter slovenskih izvajalcev. Svit Sešlar, Aljoša Matko, Žan Karničnik, Tamar Svetlin, Zabukovnik, Damjan Vuklišević in Klemen Nemanič so pod trenerjevo taktirko v tej sezoni, ki ima sicer črn madež v domačem prvenstvu, zablesteli. Glavno vprašanje pa je, ali je Riera ustvaril tudi najboljše slovensko moštvo v zgodovini 1. SNL?