John Terry bi lahko nasledil Abramoviča

Legendarni branilec in kapetan Chelseaja John Terry je oznanil, da se pridružuje konzorciju True Blues, ki namerava od dosedanjega lastnika Romana Abramoviča odkupiti 10-odstotni delež kluba. Terry se je pridružil nekaterim bivšim nogometašem londonskega prvoligaša, ki želijo s premožnimi vlagatelji poskrbeti, da bi vsaj nekaj odstotkov kluba s štadiona Stamford Bridge ostalo v rokah tistih, ki se jim po telesu pretaka modra kri. Konzorcij True Blues načelno podpirajo tudi najpomembnejše navijaške organizacije aktualnega evropskega prvaka.

»Chelsea je bil 22 let tako pomemben del mojega življenja. Rad bi, da zaščitimo klubsko zgodovino in dediščino ter se v novo obdobje podamo z ljudmi, ki imajo enako dolgoročno vizijo gradnje najboljšega kluba na svetu. Tu so zbrani navijači, ki za Chelsea pesti stiskajo vse življenje,« je na twitterju zapisal Terry.

Za nakup kluba so prispele tri uradne ponudbe, in sicer tiste nepremičninskega mogotca Nicka Candyja, družine Ricketts (lastniki baseballske ekipe Chicago Cubs), skupno ponudbo pa sta poslala tudi ​Martin Broughton in Sebastian Coe, slednji je seveda predsednik Svetovne atletske zveze.

Abramovič je po začetku vojne v Ukrajini napovedal, da bo Chelsea prepustil v rokah dobrodelne klubske organizacije, vse od zamrznitve njegovih financ pa je klub v lasti britanske vlade.