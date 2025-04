Jorge Valdano: Mislili so, da se bodo z Mbappejem sprehodili do lovorik

Čez sobotni finale kraljevega pokala med Barcelono in Real Madridom v Španiji še niso potegnili črte. Eden od tistih, ki ima težo in avtoriteto, ko spregovori, je nekdanji nogometaš, trener in športni direktor Realom Jorge Valdano. Njegov pogled, zakaj je Barcelona v tej sezoni boljša od Reala, je bil zelo enostaven.

»Barcelona ni vedela, kakšna bo njena sezona, med drugim tudi zato, ker je Real osvojil ligo prvakov, La ligo in se okrepil s Kylianom Mbappejem. Občutek je bil, da so si v Madridu rekli: 'Vse smo osvojili brez Mbappeja, z njim bomo vse brez teka,'« je razmišljal Argentinec. Razlago je strokovni komentator pri televiziji Movistar+ dopolnil še s stanjem pri Barceloni.

Prihod francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja je motiviral predvsem velike Realove tekmece iz Katalonije. FOTO: Josep Lago/AFP

»Pri Barceloni je bilo povsem nasprotno in je Realovo moč razumela drugače. Ali se bo zbudila, tekla, žrtvovala, ali pa se bo osramotila. Rezultat je znan. Barcelona je moštvo, ki daje vse od sebe, medtem ko Real, ki je doživel že toliko vzponov in padcev, v aprilu še ni našel svoje postave in predstave,« je zaokrožil razmerja sil med največjima španskima kluboma 69-letni strelec zmagovitega gola proti Nemčiji (3:2) v finalu mundiala v Mehiki leta 1986.