Jose Mourinho je odigral svojo zadnjo karto z žaljenjem igralcev

Nekdanji trener Milana, Rome in številnih drugih klubov, tudi angleške reprezentance, Fabio Capello je javno napadel trenerja Rome Joseja Mourinha. Portugalec je zašel pod pritisk medijev zaradi slabih rezultatov Rome, tudi v zadnji tekmi serie A proti Sassuolu so se Rimljani izvlekli s skromno točko po golu Bryana Cristanteja v izdihljajih tekme.

Roma se nahaja na slabem sedmem mestu z zaostankom šest točk za območjem lige prvakov. Mourinho je javno kritiziral svoje igralce zaradi njihovih predstav v zadnjih tednih, Capello pa je ocenil, da je obnašanje Portugalca prineslo ekonomsko škodo klubu tako na igrišču kot zunaj njega. Portugalec jim je po pokalnem porazu z Interjem očital, da nimajo poguma in bil pri tem tudi vulgaren (uporabil je besedo jaj..).

Jose Mourinho FOTO: Alberto Lingria/Reuters

»Mourinho je odigral svojo zadnjo karto z žaljenjem igralcev. Jaz tega nisem nikdar počel, četudi sem jih grajal, sem to počel spoštljivo. To je prvo pravilo, na katerem sem vztrajal. Spoštovati je treba vse, tako strokovni štab kot igralce. Če jih žalite kot Mourinho, v resnici povzročate ekonomsko škodo klubu, to je treba vedeti,« je zatrdil Capello.

Tudi nekdanji nogometaš Paolo Di Canio – ta je resda igral za Rominega tekmeca Lazio – je očital Mourinhu neprimerne besede ter dodal, da je bilo podobno v Tottenhamu, kar se Portugalcu na koncu ni obneslo.