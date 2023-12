Jose Mourinho napadel sodnika in ostal brez 20.000 evrov

Nogometaši Rome so se z gladko zmago nad Šerifom iz Tiraspola (3:0) poslovili od jesenskega dela tekmovanja v evropski ligi. Že pred to sklepno tekmo so si zagotovili 2. mesto v skupini (na vrhu je Slavia iz Prage) in tako uvrstitev v šestnajstino finala. Blizu 50.000 obiskovalcev je na Olimpijskem štadionu v Rimu z glasnim aplavzom pospremilo svoje moštvo, pri katerem je bil seveda zadovoljen tudi trener Jose Mourinho.

Toda v petkovem dopoldnevu je bil nato 60-letnik precej slabše volje. Disciplinska komisija Italijanske nogometne zveze mu je naložila 20.000 evrov kazni, ker se je v začetku meseca po zmagi Rome nad Sassuolom (2:1) verbalno znesel nad sodnikom Matteom Marcenarom. Med drugim mu je zabrusil, da je neuravnovešen za sojenje tekme na najvišji ligaški ravni. Enako vsoto bo morala zvezi nakazati tudi Roma.