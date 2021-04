JP Morgan je napačno presodil razmere v evropskem nogometu

Vodilni možje ameriške investicijske banke JP Morgan, ki so obljubili finančno podporo evropski nogometni superligi, so danes priznali, da so »očitno napačno presodili« vpliv projekta, ki se je razblinil v pičlih 48 urah pa uradnem razkritju načrtov.



»Jasno smo napačno ocenili, kako bo na ta dogovor gledala širša nogometna skupnost in kakšen vpliv bo imel v prihodnosti. Iz tega se bomo morali nekaj naučiti,« so zapisali v kratki izjavi.



Superligo, ki naj bi jo JP Morgan podprl s 3,5 milijarde evrov, so ustanovili Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal in Chelsea iz Anglije, Real Madrid, Atletico Madrid in Barcelona iz Španije ter Milan, Inter in Juventus iz Italije.



A kmalu se je zgodba končala, najprej je po kritikah širše javnosti od projekta odstopila angleška šesterica, nato pa še Atletico, Inter in Milan. Pri Juventusu, Realu in Barceloni so še vztrajali pri projektu.

