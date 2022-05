Juga po operaciji čaka okrevanje

Prvi vratar nogometašev Maribora Ažbe Jug, ta se je nesrečno poškodoval na prvenstveni tekmi 23. aprila v Sežani in predčasno končal sezono, je že prestal artroskopsko operacijo. Operacija je bila po izpahu ramenskega sklepa uspešna, zdaj sledi večmesečno okrevanje. »Šlo je za stanje po izpahu ramenskega sklepa, poškodovane so bile številne strukture in potrebna je bila operacija,« je dejal Matjaž Vogrin, vodja zdravniške službe NK Maribor.

»Zdaj je vse v redu, operacija je potekala po predvidenem načrtu. Počutje je položaju primerno. Žal se zgodijo tudi takšne stvari, kot v življenju moraš biti v nogometu pripravljen na vse, tudi na tovrstne zaplete. Trenutno so prve misli povezane s tem, da je najbolj pomembno uspešno prestati okrevanje,« je za klubsko spletno stran dejal Jug.

Zaradi poškodbe je moral predčasno končati sezono, po operativnem posegu pa zanj sledi obdobje prisilnega počitka z večmesečnim okrevanjem, tako da bo izpustil tudi začetni del nove sezone 2022/23. Če bo okrevanje potekalo po načrtih, upa na vrnitev po štirih mesecih.