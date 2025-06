Josip Iličić dobil klub v 1. SNL, v Celju tudi znani napadalec

Slovenski nogometni prvoligaši se pripravljajo na novo sezono tako na igrišču kot v pisarnah, najbolj dejavni so pričakovano Olimpija, Celje, Maribor in Koper, ki bodo branili barve 1. SNL v Uefinih pokalih. Olimpijo je zapustil bočni branilec Jorge Silva, ki je v dveh sezonah v Stožicah zbral 94 tekem, 3 gole in 15 podaj za gol.

Ljubljančani, ki jih je prevzel prav Silvin rojak Jorge Simao, so resda pripeljali štiri novince (Jošt Urbančič, Dimitar Mitrovski, Veljko Jelenković in Jan Gorenc), zapustil naj bi jih še prvi zvezdnik Raul Florucz, ki ga bo zamenjal Mitrovski. Že prej je odšel na Bližnji vzhod Marcel Ratnik.

Stojanović dobil Iličića

Koper, ki ga uspešno vodi trener Slaviša Stojanović, so zapustili že štirje igralci (Lovrić, Groznica, Krajinović in Popović), prišla sta med drugimi tudi Charles Divialle-Corbiere in eden od zvezdniov naše lige Josip Iličić (na fotografiji) nazadnje član Maribora, ki je na začetku kariere že igral na Bonifiki. Iličić se je na kosilu dogovoril s predsednikom Antejem Gubercem, so razkrile Primorske novice.

Franko Kovačević je okrepil napad nogometašev Celja. FOTO: NK Celje

Tudi Celjani novačijo okrepitve, prišel je 25-letni napadalec Franko Kovačević, nekdanji mladi hrvaški reprezentant, ki je v sezoni 2022/23 igral za Domžale (36 tekem, 16 golov). Celju se je pridružil tudi 21-letni branilec Gašper Vodeb (nazadnje Tabor), odšli so Nemanič, Kouter in Edmilson.

Prvi trening v majici Maribor je opravil tudi 24-letni branilec Mark Španring. »Poznam vzdušje v Ljudskem vrtu, naši cilji so najvišji, trener je na prvem treningu pokazal ogromno energijo,« je zatrdil nekdanji Šiškar o trenerju Tugberku Tanrivermišu.