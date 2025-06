Olimpijo ob uspehu v Kazahstanu čaka finski ali moldavski prvak

Slovenski nogometni prvak Olimpija Ljubljana je danes na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu dobila potencialnega tekmeca za drugi krog kvalifikacij za elitno ligo prvakov. Žreb je določil, da se bodo zmaji, v kolikor bodo v prvem krogu uspešnejši od kazahstanskega Kairata iz Almatyja, pomerili z zmagovalcem dvoboja med finsko ekipo KuPS Kuopio in moldavskim Milsami Orheijem.

Današnji žreb prinaša izjemno pomembne usmeritve za evropsko pot ljubljanskega kluba. Zmaga v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov bi zmajem že zagotovila najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige in s tem donosno evropsko jesen. Tudi v primeru poraza v drugem krogu bi Olimpija svojo pot nadaljevala v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Če pa bi zeleno-belim spodletelo že na prvi oviri proti Kairatu, bi se preselili v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo.

Uspeh v drugem krogu kvalifikacij bi ljubljanskemu klubu že zagotovil donosno evropsko jesen. FOTO: Matej Družnik

Pot v Budimpešto in novi format tekmovanja

Pot do finala, ki bo 30. maja prihodnje leto v Budimpešti, bo dolga in naporna. Prvi kvalifikacijski krog lige prvakov bo na sporedu 8. in 9. ter 15. in 16. julija, drugi pa 22. in 23. ter 29. in 30. julija. Tretji krog bo sledil v prvi polovici avgusta, odločilni »play-off« pa v drugi.

Ligaški del se bo začel med 16. in 18. septembrom in končal z osmim krogom 28. januarja 2026. Mesto v tej družbi evropske smetane si je neposredno zagotovilo že 29 klubov: Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Napoli, Newcastle United, Olympiacos, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Praga, Sporting, Tottenham, Union Saint-Gilloise in Villarreal.