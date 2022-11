Juventus z goloma v drugem polčasu dobil derbi in prehitel Inter

Po zmagi vodilnega Napolija, ki je z 2:1 v dvoboju vrha lestvice slavil v Bergamu, in zmagi Lazia na rimskem derbiju proti Romi (1:0), je zadnje dejanje pripadlo nogometašem Juventusa in Interja. V enem najtradicionalnejših dvobojev Apeninskega polotoka so tokrat krajšo potegnili Samir Handanović in soigralci. Handanović je dvoboj v Torinu sicer spet spremljal s klopi, Andreja Onanaja pa sta v 52. oziroma 84. minuti premagala vezista Adrien Rabiot in Nicolo Fagioli. Enaindvajsetletni Italijan je tako dosegel zadetek že na drugi zaporedni tekmi serie A, potem ko je bil strelec edinega in tudi zmagovitega gola že proti Lecceju, oba gola stare dame pa je pripravil srbski napadalec Filip Kostić.

Pogled na lestvico je vedno lepši za privržence belo-črnih, ki so sredi tedna sicer uspeli osvojiti zgolj 3. mesto v skupinskem delu lige prvakov in se preseliti v 1/16 finala evropske lige. Juve se je na dve točki zaostanka približal zdaj četrtouvrščeni Atalanti, ki jo je z zmago na rimskem derbiju prehitel Lazio, za Juventusom pa sta zdaj tako Roma kot Inter in tudi Udinese, ki je zmogel na uvodni tekmi kola le remizirati z Leccejem (1:1) brez pomoči Sandija Lovrića, medtem ko je Jaka Bijol spet odigral vso tekmo.

Nogometaši Lazia so v 13. kolu italijanskega prvenstva zmagali na rimskem derbiju, kjer so bili z 1:0 boljši od Rome. S tem je Lazio skočil na tretje mesto v serie A in dve točki zaostaja za drugouvrščenim Milanom. Več priložnosti si je sicer pripravila Roma, a zasedba Joseja Mourinha s tekme ni odnesla točk. Edini zadetek za Lazio je v 29. minuti dosegel Felipe Anderson po hudi napaki branilca Rogerja Ibañeza, ki je v svojem kazenskem prostoru poskušal preigrati Pedra Rodrigueza, ta pa je s podajo njegovemu brazilskemu rojaku Andersonu priredil veselje svoji ekipi.

Vrhunci rimskega derbija:

Na prvi nedeljski tekmi je Bologna ugnala Torino z 2:1. Gostje so sicer vodili po prvem delu igre, ko je v 26. minuti Saša Lukić uspešno izvedel najstrožjo kazen. V drugem polčasu je nato najprej izenačil rezervist Riccardo Orsolini, za zmago pa je devet minut kasneje zadel Stefan Posch. Fiorentina je na gostovanju premagala Sampdorio z 2:0, ki pod taktirko Dejana Stankovića ostaja na predzadnjem mestu serie A s šestimi točkami. Za zgodnje vodstvo Fiorentine je v četrti minuti poskrbel Giacomo Bonaventura, Nikola Milenković pa je po odmoru razblinil vse dvomu o zmagovalcu. Monza je bila pred domačimi navijači z enakim rezultatom boljša od Verone. To je že osmi zaporedni poraz Verone, ki s petimi točkami ostaja na dnu ligaške lestvice.

Branilec naslova AC Milan je Spezio premagal tudi po zaslugi mojstrovine izkušenega Olivierja Girouda:

Napoli je s preobratom utišal Bergamo:

Empoli Petra Stojanovića, ki je obsedel na klopi, je v domači Toskani ugnal vedno neugodni Sassuolo: