Juventusu veliki italijanski derbi z Milanom

V derbiju 9. kola italijanske nogometne lige sta se pomerila Milan in Juventus. Zmago z 1:0 je slavila gostujoča zasedba iz Torina.

V Milanu se je prvi polčas končal brez golov, a že v 40. minuti so gostitelji ostali le z deseterico na igrišču po izključitvi Malicka Thiawa. V drugem polčasu je številčno prednost izkoristil Manuel Locatelli, ki je zadel v 63. minuti, kar je bil tudi končni izid.

Roma je gostila Monzo in jo ugnala z 1:0, potem ko je v 90. minuti zadel Stephan El Shaarawy. Ob tem so ga oblile solze. »Mediji so me obtožili, da sem vpleten v stavniški škandal. To boli, saj je povsem neresnično. Ljubim in spoštujem nogomet, zato ne bi nikoli naredil česa takšnega,« je po tekmi zagotovil El Shaarawy. Vpletenost sta sicer pred dnevi potrdila igralec Juventusa Nicolo Faggioli in vezist Newcastla Sandro Tonali, pred tem igralec Milana.

Bologna je z 2:1 odpravila Frosinone brez Matjaža Kamenšek-Pahiča, predzadnja Salernitana pa je igrala 2:2 z zadnjeuvrščenim Cagliarijem, potem ko je Boulaye Dia dosegel oba gola za domače, drugega v 95. minuti z bele pike. Pri prvem mu je podal nekdanji napadalec Celja Charles Ikwuemesi. Atalanta je z 2:0 premagala Genoo.

V soboto so nogometaši milanskega Interja gostovali pri Torinu in ga premagali s 3:0. Branilec naslova Napoli je v Veroni zmagal s 3:1, Lazio pa pri Sassuolu z 2:0.