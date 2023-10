Bo Liverpool rdeč ali moder? Vroče tudi v Londonu in Atenah

Mestni derbiji v nogometu so nekaj posebnega. Položaj na lestvici prepusti mesto čustvom, gostujoče ekipe vedno lahko računajo na močno podporo s tribun, svoje ponavadi dodajo še (bolj ali manj) bojevite navijaške skupine. V Londonu in Atenah ne bo šlo le za mestno prevlado, odloča se tudi o vrhu prvenstvene lestvice, v Liverpoolu pa bi bila že točka Evertona na meji senzacije. Sevilla z novim trenerjem gosti Real, Juventus pa na San Siru izziva AC Milan.

Stavite na svojega favorita na največjih nogometnih derbijih širom Evrope. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca

Liverpool: Liverpool - Everton (sobota, 13.30)

V času sobotnega kosila se bosta v Merseyside derbiju pomerila Liverpool in Everton, tekmeca iz rdečega in modrega predela mesta Beatlov. Angleški navijači so negodovali nad zgodnjim terminom za enega najstarejših derbijev na svetu, a to vzdušja na tribunah ne bo pokvarilo. Favorit je znan, Liverpool je v tem stoletju na Anfieldu le enkrat izgubil proti Evertonu ob 15 zmagah in 10 remijih. Naš tip: več kot 3,5 golov.

Sevilla: Sevilla – Real Madrid (sobota, 17.30)

Vodilna ekipa La Lige prihaja v vročo Andaluzijo, kjer pa na začetku sezone ni vse rožnato. Jose Luis Mendilibar ni zdržal niti do novembra, pa čeprav je lani Sevillo popeljal do zmage v evropski ligi. Odnesel ga je mizeren začetek sezone v domačem prvenstvu (8 tekem, 8 točk), med reprezentančnim premorom ga je zamenjal Diego Alonso. Real je v dobri formi, edini »kiks« zasedbe Carla Ancelottija je bil poraz na mestnem derbiju proti Atleticu, na zadnjih treh tekmah so mrežo ohranili nedotaknjeno in zadeli kar devetkrat. Naš tip: 2.

London: Chelsea – Arsenal (sobota, 18.30)

Po slabem začetku sezone se Chelsea pod vodstvom Mauricia Pochettina počasi prebuja, pred reprezentančnim premorom so prvič po 71 tekmah dosegli vsaj štiri zadetke na eni tekmi (4:1). Na drugi strani Arsenal v napadu še ni razigran, manjkajo zadetki Gabriela Jesusa, a so topničarji zelo dobri v obrambi. Letos so še neporaženi (6 zmag, 2 remija), na treh gostujočih tekmah še niso prejeli zadetka, za nameček so na petih od zadnjih šestih tekem proti Chelseaju zadeli prvi. Če se bo tradicija nadaljevala, se modrim ne piše nič dobrega, Arsenal letos praviloma vodstva ne zapravlja. Naš tip: 2.

Bukayo Saka je zaradi težav z mišico izpustil reprezentančno akcijo Anglije, a naj bi bil proti Chelseaju nared za igro. FOTO: John Sibley/Reuters

Atene: Olympiacos – Panathinaikos (nedelja, 18.30)

Večna rivala grškega nogometnega prvenstva se bosta tokrat pomerila v Pireju, pristaniškem predmestju Aten, kjer domuje najboljše moštvo v zgodovini grškega nogometa v rdeče-belih dresih. Derbi Olympiacosa in Panathinaikosa je tudi dvoboj delavskega razreda z elito, ki jo tokrat zastopajo tudi Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič. Predvsem prva dva si lahko obetata vidno vlogo na enem izmed najbolj vročih derbijev v Evropi, kjer šov na tribunah včasih prekaša dogajanje na nogometni zelenici. Naš tip: 1.

Milano: AC Milan – Juventus (nedelja, 20.45)

Italijanski nogomet spet pretresajo afere, tokrat stavniška, v kateri je bil glavni akter vezist Juventusa Nicolo Fagioli, ki sedem mesecev ne bo igral nogometa. Stara dama tako v Milano ne prihaja povsem brez težav, nasproti ji bo v derbiju severa Italije (in gospodarsko najmočnejših mest) stal AC Milan. Pred premorom so Milančani premagali Genoo po dramatičnem posredovanju Olivierja Girouda, ki se je prelevil v vratarja, proti Juventusu pa bodo lovili že sedmo zaporedno zmago na svojem San Siru. Naš tip: 0.