Južnokorejski as je posteljne užitke tudi snemal

Južnokorejskemu nogometnemu reprezentantu Hwang Ui-joju grozi štiriletna zaporna kazen, potem ko je na sodišču priznal krivdo za nezakonito snemanje spolnih odnosov z ženskami brez vednosti in njihove privolitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hwang, ki je bil leta 2018 razglašen tudi za najboljšega nogometaša Južne Koreje, je od novembra lani suspendiran iz reprezentance, potem ko je afera prišla v javnost. Hwang, ki je poleti zapustil Nottingham Forest in se preselil v Alanyaspor, je sprva zanikal, da naj bi skrivaj snemal spolne odnose, preden je krivdo priznal.

»Iskreno se opravičujem žrtvam, ki so trpele zaradi mojega dejanja. Iskreno prosim sodišče za milostno obravnavo mojih dejanj in največjo prizanesljivost,« je Hwang povedal na sodišču, izhaja iz sodnega zapisnika, ki so ga navedli pri AFP.

Škandal je izbruhnil junija lani, ko je igralčeva svakinja objavila eksplicitne zasebne videoposnetke Hwanga na spletu, da bi ga izsiljevala. Ta sicer prestaja tri leta zapora zaradi izsiljevanja.

Hwang je za Južno Korejo v 62 nastopih dosegel 19 golov, vendar je od lanskega novembra suspendiran.

Tožilci so od osrednjega okrožnega sodišča v Seulu zahtevali štiriletno zaporno kazen za 32-letnika, ko so ta teden podali svoje zaključne besede. Sodba bo znana 18. decembra.

Vendar ne gre za osamljen primer, še piše AFP. V Južni Koreji celo obstaja izraz »molka«, ki označuje videoposnetke žensk, posnete brez njihove vednosti. Običajno snemajo moški, ki na skrivaj brez vednosti žrtev snemajo ženske na straniščih ali drugod, čeprav se izraz lahko uporablja tudi za posnetke prostovoljnih spolnih odnosov, ki so narejeni brez soglasja ali vedenja oškodovank.