Kamerun že v polfinalu domačega prvenstva, konec za Tunizijo

Kamerunci, ki so se v osmini finala mučili z zdesetkanimi debitanti s Komorov, so bili tokrat boljši tekmec od Gambijcev, ki so pred tem ob svojem prvem nastopu na afriškem zaključnem turnirju izločili Gvinejo. Afriški prvaki iz let 1984, 1988, 2000, 2002 in 2017 so povedli v 50. minuti z golom Karla Tokoja-Ekambija, napadalec Lyona pa je nato sedem minut pozneje še podvojil vodstvo. Tako je zdaj pri petih golih in je drugi najboljši strelec prvenstva za soigralcem Vincentom Aboubakarjem, ki je zadel šestkrat.

Ob 20.00 se je v Garoui začel še četrtfinalni obračun podprvaka iz leta 2013 Burkine Faso in Tunizije, ki je afriško prvenstvo dobila leta 2004. Vezist francoskega Lorienta Dango Ouattara je dvoboj odločil z edinim golom na tekmi v drugi minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa, a po izključitvi v 82. minuti ne bo mogel pomagati rojakom v polfinalu.

Zadnja polfinalista bosta znana v nedeljo. Ob 16.00 bo dvoboj Egipta in Maroka, zmagovalec bo tekmec Kameruna, ob 20.00 pa še Senegala in Ekvatorialne Gvineje, zmagovalec se bo pomeril z Burkino Faso. Obe tekmi bosta v Yaoundeju. Polfinalni tekmi bosta 2. in 3. februarja, tekma za tretje mesto in finale pa bosta 6. februarja.