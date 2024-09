Gareth Southgate v Uefinem moštvu za analizo in razvoj

Gareth Southgate ni bil dolgo brez dela po odhodu s selektorskega stolčka Anglije po evropskem prvenstvu in drugem zaporednem porazu v finalu. Novega delodajalca je našel v Nyonu pri Evropski nogometni zvezi oziroma v strokovni tehnični komisiji, ki analiza tekme in sodeluje pri oblikovanju trendov ter izboljšanju razmer za delo trenerjev.

S podobno nalogo se je 54-letni Anglež že soočil, ko je za Uefa analiziral letošnji finale lige prvakov med Realom Madridom in Borussio Dortmund. V podobnih vlogah je z Uefo sodelovalo že veliko uglednih trenerjev. Na zadnjem euro je bil med najbolj vidnimi »opazovalci« sloviti Italijan Fabio Capello. Ob njem bo v strokovnem moštvu iz Nyona tudi v minuli sezoni trener West Hama David Moyes.

Southgate je bil kar osem let selektor angleške nogometne reprezentance in je med drugim Anglijo dvakrat popeljal do polfinala na svetovnih prvenstvih.