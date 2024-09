V gledališču sanj so blesteli le razigrani gostje z Anfielda

Čeprav je ob koncu prejšnje sezone kazal znake izboljšanja, Manchester United očitno tudi letos ne bo kandidat za naslov angleškega prvaka. V 3. krogu lige je namreč izgubil še drugič zapovrstjo, po Brightonu ga je na derbiju kroga na Old Traffordu s 3:0 ugnal še Liverpool.

United tako že po treh krogih za Liverpoolom in Manchester Cityjem zaostaja šest točk. Za varovance Erika ten Haga, ki ima v klubu veliko kredita, so bile znova usodne individualne napake. V prvem polčasu je dve hudi storil Brazilec Casemiro, ki je ob odmoru tudi ostal v slačilnici. Prva se mu je pripetila v 35. minuti, ko je na svoji polovici nenatančno podajal, omogočil tekmecem protinapad, Mohamed Salah je z desne strani poslal predložek na drugo vratnico, točno na glavo Luisu Diazu, ki jo je brez težav potisnil v mrežo.

V 42. minuti je Brazilec spet izgubil žogo na mestu, kjer je ne bi smel, stekla je podobna akcija kot pri prvem golu, le da je Salah v kazenski prostor podal nizko žogo, Diaz pa je bil za svoj drugi gol natančen z nogo.

Mohamed Salah je nadaljeval odličen strelski niz na derbijih z Unitedom. FOTO: Paul Ellis/AFP

Napake domačih na sredini igrišča, v občutljivem območju, so se nadaljevale tudi v drugem delu, eno izmed njih je Liverpool tudi kaznoval. Tokrat je žogo izgubil Kobbie Mainoo, lepo akcijo Liverpoola pa je zaključil Salah. Po tretjem golu so se domači znašli v šoku, tekmec bi ga lahko povsem ponižal, a ni izkoristil nekaj priložnosti.

Brez teh v drugem delu ni bil niti gostitelj, po strelih Joshue Zirkzeeja se je dvakrat izkazal gostujoči vratar Alisson Becker, enkrat je nizozemski novinec v moštvu streljal mimo gola, enako je storil Lisandro Martinez.

Gledalci so razočarano zapuščali tribune še pred zadnjim žvižgom. FOTO: Paul Ellis/AFP

Tako kot United tudi londonska kluba Chelsea in Tottenham spet že na začetku prvenstva kažeta, da se bosta težko vključila v boj za sam vrh. Chelsea na svojem igrišču ni strl odpora mestnega tekmeca Crystal Palacea, za izid 1:1 je iztržil le točko. Senegalec Nicolas Jackson ga je po podaji Cola Palmerja v 25. minuti sicer povedel v vodstvo, vendar je Eberechi Eze v 54. minuti s strelom od daleč izenačil in svoji ekipi zagotovil prvo točko v novi sezoni. Za to se lahko zahvali tudi Jacksonu, ki je zamudil lepo priložnost, da domače spet povede v vodstvo.

Neučinkovitost je v Newcastlu pokopala Tottenham. Po nezanimivem prvem polčasu, ki so ga domači dobili z golom Harveyja Barnesa, je v drugem povsem zagospodaril na igrišču, nizal priložnosti, z avtogolom tudi izenačil, pa po tem zadel še prečko. Lovil je drugi gol, a ga v 79. minuti po protinapadu prejel. Jacob Murphy je ušel obrambi, nato pa nesebično podal do Alexandra Isaka, ki je žogo le potisnil v mrežo. Newcastle ima po treh krogih zdaj sedem točk, Tottenham pa po prvem porazu v sezoni štiri.

Angleška liga, izidi:

Arsenal - Brighton 1:1 (1:1)

Brentford - Southampton 3:1 (1:0)

Everton - Bournemouth 2:3 (0:0)

Ipswich - Fulham 1:1 (1:1)

Leicester - Aston Villa 1:2 (0:2)

Nottingham Forest - Wolverhampton 1:1 (1:1)

West Ham - Manchester City 1:3 (1:2)

Chelsea - Crystal Palace 1:1 (1:0)

Newcastle - Tottenham 2:1 (1:0)

Manchester United - Liverpool 0:3 (0:2)