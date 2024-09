Nasmejani in razigrani Beni pomeni le dobre stvari

Odzivi iz slovenskega nogometnega tabora so bili po prepričljivi zmagi proti Kazahstanu večinoma pozitivni. Ne povsem polne Stožice in slaba travnata površina sta bila minusa sicer prijetnega ponedeljkovega večera, ki je na vrh lestvice skupine B3 izstrelil Slovenijo, Benjamin Šeško pa je znova potrdil svojo vrhunskost pri komaj 21 letih. Mladi napadalec je na najlepši način čestital selektorju Matjažu Keku za rojstni dan.

Matjaž Kek, selektor Slovenije: »Mislim, da lahko zasluženo rečemo, da smo igrali dovolj kvalitetno in kakovostno, da lahko pozitivno govorimo o tekmi. Atmosfera nam, navkljub temu, da Stožice niso bile polne, daje potrditev tega, da smo odigrali dobro. Kot 'eksekutor' je Šeško odigral dobro, a sta tudi Celar in Vipotnik odigrala dobro tekmo. Malo smo spremenili ritem, razbili šablono in v nekih trenutkih prvega polčasa, ko smo se pojavljali z napadalci v coni med zadnjo linijo in veznimi, bili zelo nevarni. Normalno je, da govorimo o Beniju, ampak moramo govoriti tudi o tem, kako mu je ekipa pomagala po evropskem prvenstvu. Kako mu je ekipa dala vedeti, da verjame vanj in da so to stvari, ki se v življenju dogajajo. Ko ga vidiš nasmejanega, razigranega, ko uživa v nogometu skupaj s soigralci, potem so to dobre stvari. Že pred tem sem rekel, da imam dober občutek, ker so ta teden fantje dobro izgledali in vesel sem, kako so se odzvali po evropskem prvenstvu.«

Matjažu Keku so nogometaši na najlepši način čestitali za 63. rojstni dan. FOTO: Leon Vidic/Delo

Benjamin Šeško, reprezentant Slovenije: »Igro smo vodili, neverjetno dobro igrali in slej kot prej se je moralo to nekje izkazati. V tej situaciji je prišlo tako, da sem jaz to naredil. A kot ekipa smo celotno igro peljali dobro in vse se nam je na koncu tekme izplačalo. V tej situaciji sem se odločil, da bom poskusil, saj če ne poskusiš, ne veš, kaj se bo zgodilo. To je zmeraj pravilo, tudi kar se tiče udarcev od daleč. Šlo je skozi, situacija se je dobro iztekla in enostavno lep zadetek. Zagotovo moramo poudariti, da smo vsako tekmo boljši. Neverjetno je videti, da reprezentanca raste in raste. Visoka kvaliteta od samega strokovnega štaba do igralcev. Če se bo to še gradilo, bomo lahko visoko ciljali za vsa tekmovanja.«

Jaka Bijol je bil neprebojen v obrambi. FOTO: Lee Smith/Reuters

Jaka Bijol, reprezentant Slovenije: »Na takšnem igrišču težko uživaš, ker je treba biti zbran pri vsaki žogi. Malo skoči, malo se odbije, tako da je treba biti zbran v vsakem trenutku, saj se lahko hitro zgodi kakšna napaka. Po teh pa pridejo goli. Lepo, da smo bili vsi zbrani, nekaj napak je bilo, a konec koncev je to normalno na takem igrišču. Kazahstanu na koncu nismo pustili priložnosti in to je najbolj važno. Smo pa tudi uživali, ko je enkrat 3:0. Zgodovinski dosežek, a mislim, da bo še tudi kakšen 'hat-trick' dal v svoji karieri, saj ima ogromen potencial. Bomo videli kje se bo ustavil z goli. Vsi mu bomo pomagali, da jih bo dal čim več. Tako kot on dela za ekipo, moramo tudi mi njemu pomagati. Lepo je danes videti 'hat-trick', da bo lahko malo bolj miren po evropskem prvenstvu.«