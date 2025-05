Piše se zgodovina, avtor Inzaghi ali Enrique? PSG želi igrati, Inter zna trpeti

Devetdeset ali 120 minut loči dva kluba od svetega grala evropskega nogometa. Ob 21. uri se bosta v finalu Uefine lige prvakov pomerila Paris Saint-Germain in Inter. Redki so ju pred sezono videli v zadnjem dejanju, a zaslužila sta si nastop na Allianz Areni v Münchnu, kjer bodo obeležili 70. obletnico elitnega tekmovanja. Obeta se spektakel in zanimivo bo videti, kateri slog igre bo uspešnejši. Francozi gojijo razigran in napadalen nogomet, italijanska taktična dovršenost in trma pa sta že bili usodni za velikana Bayern in Barcelono. PSG je rahel favorit, a kdo si upa staviti na zmagovalca?

Tekmeca se še nikdar nista srečala. PSG še ni bil evropski prvak. Inter je bil že trikrat, nazadnje leta 2010, trikrat je tudi izgubil v finalu. Slab znak zanj je, da je vselej, ko je potegnil krajšo, zmagala ekipa, ki je osvojila t. i. trojno krono. Leta 1967 je bil to Celtic, leta 1972 Ajax in predlani Manchester City. PSG je na poti k trojčku in popolni sezoni, potem ko je že osvojil francosko prvenstvo in pokal.

Finale Lige Prvakov 2025

Za nameček je Marseille, edini francoski klub, ki je bil evropski prvak, leta 1993 premagal italijanskega tekmeca, AC Milan, in to prav v Münchnu. Pa še to: bavarska metropola je doslej štirikrat gostila finale in vselej je zmagovalec prvič postal evropski prvak – Nottingham Forest (1979), omenjeni Marseille, Borussia Dortmund (1997) in Chelsea (2012).

Tudi zasedba trenerja Simoneja Inzaghija je bila pred mesecem, ko je s skupnih 7:6 odpravila Barcelono, na poti k trojčku lovorik in ponovitvi zgodovinskega uspeha iz leta 2010 s Josejem Mourinhom. Toda utrujenost je terjala visok davek, nekaj porazov je odneslo naslova v serie A in italijanskem pokalu. Osvojitev lige prvakov bi rešila sezono in zacelila rane »tifosom«.

29 let že čaka PSG na evropsko lovoriko.

Preobrazba na Parku princev

Še več radosti bi lovorika prinesla navijačem PSG. Edino trofejo, ki jo ima, je osvojil leta 1996 v pokalu pokalnih zmagovalcev. Od leta 2011, ko so prevzeli klub, so katarski lastniki z Nasserjem Al-Khelaifijem na čelu zapravili goro denarja, toda evropska slava je bila za PSG izmuzljiva. Še najbližje ji je bil leta 2020, ko je v koronskem finalu izgubil z Bayernom.

Polmilijardno občinstvo Derbi med Paris Saint-Germainom in Interjem si bo ogledalo dobrih 70.000 ljudi na tribunah ter 450 milijonov pred zasloni v več kot 200 državah. To bo jubilejna 70. izvedba elitnega tekmovanja, ki nenehno raste in se širi. Ko je ugledalo luč sveta v sezoni 1955–1956, je 16 klubov odigralo 29 tekem, zdaj je bilo 36 klubov in 188 tekem.

Po slovesu Neymarja, Lionela Messija in nazadnje Kyliana Mbappeja je trener Luis Enrique v dveh letih preobrazil ekipo, na Parku princev ni več muhastih zvezdnikov, temveč uigrana in dokazovanja željna mlada ekipa. Potem ko se je mučila v ligaškem delu in se komaj prebila v izločilne boje, se je njena krivulja obrnila strmo navzgor, na poti do finala je izločila tudi najboljša angleška kluba Liverpool in Arsenal. Igra navdušuje ...

Yann Sommer in Gianluigi Donnarumma sta se izkazala z izjemnimi obrambami. FOTO: AFP

»Vemo, kakšen nogomet želimo igrati, zdaj moramo le priti na igrišče in ostati zvesti sebi,« sistemu zaupa Enrique, ki je leta 2015 osvojil naslov z Barcelono: »Zelo težko je priti v finale lige prvakov. Vsi igralci in trenerji sanjajo o tem, a večini se sanje ne uresničijo. Mi želimo biti tisti, ki bodo lovoriko prinesli v Pariz in spisali zgodovino.«

7 minut je bil Inter v zaostanku na 14 tekmah.

Popravni izpit za osmerico

Izkušnje so na strani Interja, jedro ekipe (kar osem igralcev) je moralo pred dvema letoma po dobrem odporu priznati premoč Manchester Cityju. Pri Parizu je le kapetan Marquinhos igral v Lizboni pred petimi leti. Igralci Interja so v povprečju starejši za pet let. V vratih bo veliko odvisno od Gianluigija Donnarumme, otroka Milana, in Švicarja Yanna Sommerja, v napadu sta glavna aduta Ousmane Dembele in Lautaro Martinez. Majhna prednost za »nerazzurre« bi lahko bila, da so nedavno že igrali na Allianz Areni in tam ukanili veliki Bayern.

Za ogrevanje Linkin Park Novi format tekmovanja z ligaškim sistemom je spremljalo veliko dvomov, toda izkazal se je za zadetek v polno. Prinesel je več (močnih) tekem in denarja največjim, ki so grozili s prebegom v odpadniško superligo, pri tem pa ni zaprl vrat majhnim. Uefin predsednik Aleksander Čeferin je pokala že predal Tottenhamu v evropski ligi in Chelseaju v konferenčni ligi, zdaj bo imel v rokah najbolj cenjeno trofejo, ki prinaša bogato denarno nagrado. Zmagovalec bo zaslužil 25,6 milijona evrov. PSG in Inter pa sta v blagajno že pospravila 138 oziroma 136,5 milijona evrov. Pestro bo že odprtje, ozračje bo ogrela rockovska skupina Linkin Park. Tudi nogomet je ne nazadnje predvsem – šov.

Za Parižane bi bilo dobro, če bi dosegli prvi gol. Inter je znan po tem, da zna odlično nadzirati tekmo. Na 11 od 14 je prvi zadel, še bolj je zanimiv podatek, da je bil skupaj le sedem minut v zaostanku, nazadnje, ko je Francesco Acerbi izsilil podaljšek proti Barceloni.

»Pravijo, da smo proti Barceloni spisali zgodovino. A to bomo storili le, če bomo zmagali v finalu,« pravi Inzaghi, ki bo stavil na formacijo 3-5-2, precej drugačno od pariške 4-3-3. »Vemo, da bo težko, vemo, da nas čaka podobno močna ekipa, kot sta Bayern in Barcelona, toda naša želja je ogromna in želimo uprizoriti še eno izjemno predstavo.«

Oba torej govorita o pisanju zgodovine, to pa pišejo zmagovalci. Kdo bo torej avtor zadnjega poglavja? Zdi se, da bo 90 minut premalo za odgovor ...