Karimu Benzemaju grozi pet let zapora

V sredo se bo v Parizu začelo sojenje napadalcu španskega nogometnega prvoligaša Reala iz Madrida Karimu Benzemaju zaradi poskusa izsiljevanja nekdanjega reprezentančnega soigralca Mathieuja Valbuene pred šestimi leti. Benzemaju grozi pet let zapora in plačilo 75.000 evrov kazni.

Triintridesetletni Benzema, ki zaradi afere ni bil vpoklican v francosko reprezentanco za evropsko prvenstvo 2016 in svetovno prvenstvo 2018, je osumljen plačila posameznikom, ki so nato za denar izsiljevali Valbueno. Valbuena, ki zdaj igra za grški Olympiakos, je junija 2015 prejel telefonski klic, v katerem so mu izsiljevalci grozili z javno objavo intimnih posnetkov. Benzema se je zagovarjal, da ga je policist pod krinko z nepoštenimi metodami vpletel v afero.

Nogometni zvezdnik se sojenja najverjetneje ne bo udeležil, saj ima klubske obveznosti v ligi prvakov in španskem prvenstvu.