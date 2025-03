Polemika v Madridu: Simeone ni videl premika žoge, Ancelotti meni drugače

Na povratni tekmi madridskih tekmecev, Atletica in Reala, so, potem ko je Connor Gallagher že v prvi minuti dvoboja skupni izid poravnal na 2:2, o zmagovalcu para odločali kazenski streli. Za Atletico sta bila neuspešna Julian Alvarez in Marcos Llorente, slovenski vratar Jan Oblak je sicer ubranil strel Lucasa Vasqueza, toda to ni bilo dovolj, da bi preprečil zmago Reala. Odločilni zadetek je za goste izvedel Antonio Rüdiger.

Po koncu tekme se je pred novinarji zglasil trener Atletica Diego Simeone, ki je bil kritičen do razveljavitve Alvarezovega kazenskega strela. Tega je sodnik Szymon Marciniak razveljavil po posredovanju VAR, saj je Argentincu ob strelu spodrsnilo in se je žoge dotaknil dvakrat.

»Pravkar sem videl posnetke, sodnik pravi, da se je Julian dotaknil žoge s podporno nogo, vendar se žoga ni premaknila,« je komentiral dolgoletni trener madridskega Atletica. Nasprotnega mnenja je bil gostujoči trener Carlo Ancelotti: »Sprva tega nisem videl, toda ko sem si ponovno pogledal posnetek je izgledalo, kot da se je žoge dotaknil z levo nogo.«

Na Simeonejeve komentarje se je odzval vratar galaktikov Thibaut Courtois, ki je takoj po strelu sodnika opozoril, da se je žoga premaknila. »Za Uefo je bilo vse jasno. Naveličan sem te viktimizacije, ko vedno jokajo zaradi takšnih stvari. Sodniki ne želijo koristiti eni ali drugi ekipi v Španiji ali v Evropi, za njih je bilo to jasno. V sobi VAR so to jasno videli, imajo veliko kamer in veliko posnetkov,« je po tekmi povedal Belgijec, ki je tri leta preživel pri Atleticu.