Katanec pripeljal Uzbekistan pred vrata izločilnih bojev

Na azijskem pokalu je Uzbekistan, ki ga vodi Srečko Katanec, v drugem krogu prišel do prve zmage. Potem ko so na prvi tekmi remizirali s Sirijo, so tokrat zaigrali veliko bolj odločno in nadigrali Indijo, ki je bila povsem brez moči. Zmagali so s 3:0.

Katančev Uzbekistan je delo opravil v prvem polčasu, ko so dosegli vse tri zadetke, zanje so bili v veliki meri zaslužni tudi neodločni branilci Indije. Pri prvem je bil Abosbek Fajzulajev sam na drugi vratnici in je žogo zlahka pospravil v indijsko mrežo, drugi je padel po protinapadu, tik pred iztekom prvega dela igre pa je Šherzod Nasrulojev izkoristil še eno nevarno podajo z desne strani v kazenski prostor in ob levi vratnici z nekaj metrov žogo brez težav potisnil v mrežo.

FOTO: Ibraheem Al Omari/Reuters

Indija je bila tudi v drugem delu nemočna in je vpisala še drugi poraz, Uzbekistan je po dveh tekmah pri štirih točkah in v skupini B zaostaja le za vodilno Avstralijo, s katero se bodo pomerili v tretjem kolu. Zanimiv dvoboj se je tokrat odvijal tudi ob stranski črti, Katanec se je pomeril s kolegom iz nekdanje skupne države, Hrvatom Igorjem Štimcem, ki sedi na indijski klopi. Katanec je bil tokrat precej uspešnejši.