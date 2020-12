Katar kot gost v evropskih kvalifikacijah za SP 2022

Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila, da bo v evropskih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 kot gost sodeloval tudi gostitelj mundiala Katar.



Ta bo igral v skupini A, njegove tekme pa ne bodo štele kot kvalifikacijske, saj ima Katar kot gostitelj zagotovljeno udeležbo na SP.



Katarski reprezentanci je Uefa s tem ponudila pripravljalne tekme za mundial. »Katar se bo pridružil skupini A, kjer so Portugalska, Srbija, Irska, Luksemburg in Azerbajdžan. Katar bo svoje domače tekme igral v Evropi, da bi s tem skrajšali potovanja njegovih tekmecev. Kot gostitelj se je Katar že uvrstil na svetovno prvenstvo, tako tekme s Katarjem ne bodo štele za kvalifikacije,« so zapisali pri Uefi.



Prvo tekmo v kvalifikacijah bo Katar igral 24. marca 2021 proti Luksemburgu.

