Kazen, kot je še ni bilo: mehiški klub eno leto brez navijačev

Mehiška nogometna zveza je v torek sporočila, da bo moštvo Queretara, ki nastopa v prvi mehiški ligi, visoko kaznovala zaradi navijaškega spopada med njihovimi navijači in navijači kluba Atlas. Queretaro bo tako prisiljen eno leto domače tekme igrati brez gledalcev.

Pred praznimi tribunami bodo igrale tudi vse mlajše selekcije kluba in ženska ekipa, poroča dpa. Trenutna uprava kluba pet let ne bo smela delovati v mehiški ligi, lastniki kluba pa imajo do konca leta 2022 čas, da ga prodajo.

Poleg tega bo klub moral plačati denarno kazen v višini okrog 65.000 evrov. Njihova navijaška skupina je dobila triletno prepoved ogleda domačih tekem in eno letno prepoved ogleda gostujočih tekem. Atlasovi navijači so dobili prepoved ogleda gostujočih tekem za šest mesecev, piše AFP.

Še preden so se oglasili z mehiške nogometne zveze, so oblasti sporočile, da so aretirali 10 ljudi, ki so bili udeleženi v navijaškem spopadu, po katerem so tri osebe še vedno v kritičnem stanju.