Kaznovani zaradi političnih in vojnih dejanj države

V nadaljevanju preberite:

Ruska vojna agresija v Ukrajini ni obšla športa. Odziv mednarodnih organizacij je bil pričakovan: večina je izobčila Rusijo in njene športnike ter športnice in/ali državi odvzela organizacijo mednarodnih tekmovanj. Najvplivnejši med njimi, Svetovna (Fifa) in Evropska nogometna zveza (Uefa), sta povlekli skrajne odločitve. Sledil je pričakovan odziv Nogometne zveze Rusije, ki je vložila pritožbo pri Arbitražnem sodišču za šport (CAS). Katarina Kresal, najmlajša od štirih slovenskih arbitrov pri CAS, je prepričana, da bodo odločitve na stežaj odprlo vrata za vstop politike v šport in težko jih bo znova zapreti.