Kek je ubil dve muhi na en mah

To zmoreta le slovenska nogometna reprezentanca in Matjaž Kek, morda bi uspelo tudi Srečku Katancu. Trije neodločeni izidi s statističnimi presežki neenakovrednih reprezentanc (odstotek posesti žoge, streli, podaje ...) so bili dovolj za zgodovinski podvig slovenske izbrane vrste – v zdajšnjih razmerah, saj se je pred 24 leti med 16 najboljših uvrstila tudi Katančeva reprezentanca. Ne bi mogli reči, da se je napredovanje v izločilni del enega od velikih tekmovanj zgodilo povsem brez sreče.

Keku je uspelo, da je dal legitimnost krilatici cilj opravičuje sredstvo. To se ni posrečilo njegovima predhodnikoma v devetdesetih letih minulega stoletja, Zdenku Verdeniku z znamenitim conskim presingom, in Srečku Katancu s prepoznavno in uspešno postavitvijo 3-5-2. V njuno kategorijo bi dodal še Braneta Oblaka, ki pa je že davno, čeprav so njegovi nogometni zgledi povsem nasprotni, povedal, da bi morali Slovencem prepovedati igrati nogomet. Ne dobesedno, temveč ga prilagoditi sposobnostim slovenskih nogometašev, kar pomeni uveljavitev minimalizma in usmeritve bodi discipliniran, marljiv, teci in nabijaj žogo.

Kekovi strategiji, s katero se mu je posrečilo izkoristiti tudi del vrhunskih značajskih nacionalnih odlik in visoke ambicije nogometašev, ter jih prepričati, da je njegova pot edina prava, praktično ni mogoče očitati ničesar. Prinesla je sanjski tekmovalni dosežek in obenem aktivirala in povezala Slovence. Ubil je dve muhi na en mah. Za ceno, da lahko najvrednejši igralec v slovenski reprezentanci kot velik dosežek na tekmi šteje tudi en strel proti vratom, igralec z največ znanja pa lahko le upa na kakšno minuto ali dve. Ali, da je drugi napadalec svojo nalogo opravil dobro, če je pretekel veliko kilometrov in z obrambnimi akcijami onemogočal nasprotne branilce. In da je Slovenija na evropskem prvenstvu dobila oznako reprezentance, ki je bila igralno najbolj skromna.

Slovenski minimalizem je prinesel maksimalizem in je nekaj, česar ne bi smeli povezovati s slovenskim klubskim nogometom. Privošči si ga lahko le reprezentanca, pri čemer ima ta zelo mladi rod zdaj zavajajočo igralno negativno označbo. Ima veliko rezerve, velik potencial in veliko znanja tudi za igralni preskok in približek, na primer, severnim sosedom Avstrijcem.

Ob zdajšnjem upravičenem hvaljenju slovenske reprezentančne podobe velja razumeti dva različna svetova, reprezentančnega in klubskega. Kako različna sta si, povedo točke: od devetih možnih je Slovenija osvojila tri. Na klubski ravni in ob takšni igralni podobi, ne glede na fanatizem in maksimalno bojevitost, ter številu golov bi se trenerju že pošteno majal stolček. Tudi če bi bil Kek.

Slovenska reprezentanca je zgled, kako deluje moštvo z urejeno hierarhijo ter jasno strategijo. Za slovenski klubski nogomet pa je pomembnejše, da ima trenerje, ki ustvarjajo tehnično sposobne igralce in igro. Oziroma da se otepajo »defenzivne in bogaboječe« igre.