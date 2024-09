Slovenci nared: Stožice že polne, kako polna bo mreža Avstrijcev?

V nadaljevanju preberite:

Prvi petek v septembru prinaša prvo tekmo slovenske nogometne reprezentance po euru 2024. Slovenci so pustili v Nemčiji dober vtis, le malo slabšega Avstrijci, drevišnji (20.45) gostje na največjem štadionu pri nas. Stožice bodo pokale po šivih, težko bi si zamislili bolj spektakularen štart nove sezone Uefine lige narodov.

Na Brdu nič novega, bi sklenili po videnem v bazi reprezentance – selektor Matjaž Kek in njegovi sodelavci snujejo novo presenečenje, nogometaši izžarevajo najmanj takšno samozavest kot na euru, ko so ostali neporaženi v tekmah s štirimi favoriti Dansko, Srbijo, Anglijo in Portugalsko. Toda drevi bodo odprli novo poglavje, isti bo le štadion, ki je v zadnjem obdobju prinesel nogometni družini podobne uspehe kot pred tem Bežigrad in Ljudski vrt. NZS je za sosedski derbi z Avstrijo prodala vse vstopnice, modri navijači bodo prišli v Stožice ob 18.45, torej ob odprtju objekta, nagnjeni k tveganju bi lahko zamudili Zdravljico.

Koga bo poslal v ogenj Matjaž Kek, kdo bo nadomestil poškodovanega junaka eura Žana Karničnika, ali bo nared za igro tudi vratar Jan Oblak in kdo bi ga zamenjal ob negativnem odgovoru? Kaj prinaša nova sezona lige narodov in na kakšen način je povezana s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo, ki ga bodo leta 2026 organizirale ZDA, Mehika in Kanada?