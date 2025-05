Veselica na Reki, pokal pripeljal helikopter (VIDEO)

Veliko slavje na Reki. Nogometaši NK Rijeka so novi hrvaški prvaki. V zadnjem kolu 1. HNL so imeli vse v svojih rokah in nalogo opravili z odliko. Goste iz ekipe Slaven Belupo so premagali z 2:0. Vso tekmo je odigral slovenski legionar Dejan Petrović.

Pokal in kolajne je s helikopterjem prinesla delegacija Hrvaške nogometne zveze na čelu s predsednikom Marijanom Kustićem. To je drugi naslov kluba iz Kvarnerskega zaliva. Prvega je osvojil leta 2017, ko ga je vodil slovenski selektor Matjaž Kek.

Vse druge naslove od leta 2005, ko je bil prvak Hajduk, je osvojil Dinamo. Zagrebčani in Splitčani so proti Varaždinu in Šibeniku vpisali pirovi zmagi, slavje na Rujevici bo trajalo še dolgo v noč.

Dinamo ostaja pri 25 naslovih, Hajduk jih ima šest. Rijeka je šestkrat osvojila hrvaški pokal, nazadnje leta 2020, ko je bil trener Simon Rožman, ki zdaj deluje v Osijeku.