Kek: Veliko dobrega, preveč slabega

Matjaž Kek, selektor Slovenije, je bil po zmagi proti Cipru zadovoljen. »Mislim, da smo zmagali zasluženo. Zmaga bi bila lahko še višja, a čestitam fantom. Rezultatsko cilj v kvalifikacijah ni dosežen, smo pa odigrali nekaj dobrih tekem, premagali Hrvaško, potem pa je bil verjetno poraz na Cipru prelomen,« je dejal Kek.

»Skratka, bilo je veliko dobrega in preveč slabega. Po zadnjih tekmah pa imam dober občutek. Zdaj bo kar nekaj časa brez tekmovalnega nogometa, potem pa sledita dve prijateljski tekmi, junija pa štirje termini v ligi narodov, kjer nas ob kakovostnejših tekmecih čakajo novi težki izzivi,« je še povedal Mariborčan.

Jan Oblak verjame v to reprezentanco. FOTO: Radovan Stoklasa/ Reuters

Jan Oblak, kapetan Slovenije, je dodal: »To zadnjo tekmo smo po mojem ves čas nadzorovali. Dosegli smo dva gola, lahko bi jih še več. V zadnjih minutah smo bili malce nemirni po prejetem golu, toda na koncu smo zasluženo zmagali. V kvalifikacijah pa je bila po mojem prelomnica v Splitu, smo pa pokazali na zadnjih tekmah, da je vse možno. Ne sme pa se ponoviti takšna igra kot v Splitu, česar se zavedam sam in tudi soigralci. Najpomembnejše je, da verjamemo in da to pokažemo na igrišču. Ko smo maksimalni, je vse mogoče,« je dejal vratar Atletica.

Nikolaos Kostenoglou, selektor Cipra, je dodal: »Slovenija je bila predvsem v prvem polčasu boljša, toda dobro smo se branili, v drugem polčasu smo prejeli gol, skušali smo reagirati, borili smo se do konca in se nismo predali. Nikoli nisem vesel poraza, toda fantom ne morem zameriti.«