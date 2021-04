Ker ne igra, je podaril plačo

Madžukić je igral za številne velike klube. FOTO: Alberto Lingria/ Reuters

Nogometni zvezdnik, nogometaš AC Milana, je marčevsko plačo namenil v dobrodelne namene.Štiriintridesetletni Hrvat v marcu ni odigral nobene tekme, zato se je odločil, da bo dohodek namenil v dobrodelne namene.Predsednik klubaje že sporočil, da bodo denar namenili skladu Fondazione Milan, ki je namenjen podpori mladih nogometašev.»Gre za izredno potezo, s katero je Mandžukić dokazal svojo etiko, profesionalizem in spoštovanje do kluba,« je ob tem še dejal Scaroni.Francoska tiskovna agencija poroča, da Hrvat v Milanu zasluži 300.000 evrov na mesec. Ekipi se je pridružil januarja, njegova pogodba pa velja do konca sezone.