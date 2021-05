Kevin De Bruyne je utrpel zlom nosne kosti in očesne votline

Belgijski nogometni reprezentant Kevin De Bruyne je na sobotni finalni tekmi lige prvakov v Portu med njegovim Manchester Cityjem in Chelseajem (0:1) zapustil igrišče v 60. minuti po trku z Nemcem Antoniom Rüdigerjem. Današnji podrobni zdravniški pregled je pokazal, da si je pri tem zlomil nos in očesno votlino na levi strani obraza.



»Pravkar sem se vrnil iz bolnišnice. Diagnoza je pokazala, da sem utrpel zlom nosne kosti in očesne votline na levi strani obraza. Počutim se dobro, sobotni poraz pa še vedno boli," je na družbenih omrežjih zapisal De Bruyne.



Sobotna finalna tekma lige prvakov v Portu se je končala z zmago Chelseaja z 1:0, edini gol na tekmi pa je v 42. minute dosegel Kai Havertz.



Ustvarjalni belgijski nogometni reprezentant pa je zdaj začel bitko s časom za nastop na evropskem prvenstvu. Belgija se bo čez enajst dni na svoji uvodni tekmi v St. Peterburgu pomerila z Rusijo, v njeni skupini pa bosta igrali še Danska in Finska.

