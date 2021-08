Klavrn konec Olimpijine evropske zgodbe

Ljubljančani so razočarali. FOTO: Blaž Samec

Olimpija je končala evropsko zgodbo. FOTO: Blaž Samec

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo izgubili proti Santa Clari z 0:1 (0:0) in se poslovili od evropskih tekmovanj. Portugalci so prvo tekmo dobili z 2:0. V 4. krogu bodo igrali proti Sočiju ali Partizanu.Čeprav so prišli Portugalci v Ljubljano le s 14 igralci zaradi okužb z novim koronavirusom, so premogli povsem dovolj kakovosti, da so izločili znova precej brezzobo ljubljansko zasedbo. Za razliko od prve tekme je tokrat tudi poskusila s streli na gol, a niti eden ni bil dovolj dober, da bi lahko prinesel kakršne koli upe na presenečenje.Ljubljančani pod vodstvom novega trenerjaso začeli nekoliko odločneje kot na prvi tekmi, toda ne eni ne drugi niso bili posebej nevarni, šele v 19. minuti jeposkusil močno z leve strani presenetiti vratarja gostov, a zadel le zunanji del mreže.V 26. minuti je bilo malce vroče tudi v ljubljanskem kazenskem prostoru, a jeprišel do žoge prej, kot bi Portugalcem uspelo sprožiti pravi strel. Do tega je takoj zatem sicer prišel, a je žogo poslal čez gol. V 31. minuti sta poskusila šein, prvemu je strel obranil Vidmar, drugi pa je žogo poslal malo mimo gola.V 49. minuti so imeli Portugalci dotlej najlepšo priložnost na tekmi, ko je Carlos malce z desne žogo poslal le malenkost mimo nasprotne vratnice. V 65. minuti pa so Ljubljančani zadeli prek, toda slednji je bil v prepovedanem položaju, tako da so sodniki gol razveljavili.V 72. minuti je v igro pri gostih vstopil eden od treh rezervistovin že po nekaj sekundah zadel za vodstvo Santa Clare, ko je obv osrčju kazenskega prostora unovčil podajoz desne strani.Po tem zadetku je bil potnik v naslednji krog dokončno odločen, igra na ljubljanski zelenici pa je kar nekako zamrla, tako da razburljivih dogodkov gledalci niso več videli.Santa Clara, ki je bila veliko boljša že na prvi tekmi, na kateri Olimpija ni zmogla strela na gol, je v Ljubljano pripotovala zdesetkana zaradi okužb s koronavirusom.