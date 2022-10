Ključi starega rivalstva v rokah najstnikov

V nadaljevanju preberite:

Še malo in nogometni vikendi bodo povsem v znamenju reprezentančnega nogometa, ki se na spored v velikem slogu vrača novembra z zadnjimi prijateljskimi tekmami in seveda svetovnim prvenstvom. Do takrat nas čaka še kar nekaj ligaških posladkov, zelo bogat je že drugi oktobrski konec tedna. »Klasična« obračuna bosta gostila Dortmund, kjer se bo mudil Bayern, in Milano, kjer branilec naslova AC Milan pričakuje Juventus. Predvsem nemški derbi bo minil v znamenju iskanja novih junakov po letih prevlade mojstrov, kot so (bili) sveže upokojeni Franck Ribery, Arjen Robben in še vedno zelo aktivna Robert Lewandowski ter Erling Haaland.