Klopp išče pot iz labirinta: Nekaj moramo spremeniti

Pred sobotno večerno (20.45) tekmo s Crystal Palacom je Liverpool osmi na lestvici premier league s 35 točkami, izpadel je že iz obeh domačih pokalov in je tik pred slovesom v osmini finala lige prvakov, kjer je varovance Jürgna Kloppa sredi tedna na njihovem Anfieldu osramotil branilec naslova Real iz Madrida (2:5). Nekaj optimizma sta v rdečem taboru sicer prebudili nedavni zmagi nad mestnim tekmecem Evertonom in močnim Newcastle Unitedom, toda polom proti Realu je prizadejal nov boleč udarec lanskoletnim finalistom lige prvakov in podprvakom premier league.

»Prejeti pet golov v ligi prvakov je nesprejemljivo, a se je vendarle zgodilo. Moramo spremeniti stvari,« je na petkovi novinarski konferenci dejal Klopp. »Prvi polčas je bil (proti Realu, op. a.) res dober, drugega polčasa pa ne bi mogli začeti slabše. Veliko stvari se je postavilo na svoje mesto, a ni še stabilnosti. Moramo najti nekaj stanovitnosti v našem načinu igre. Ne more se vse vrteti okoli čustev ... Moramo spet začeti verjeti vase in prinesti našo kakovost na igrišče.«

Žal muje, toda v tem trenutku ne more zagotoviti lige prvakov

Liverpool se v tokratno prvenstveno kolo podaja s sedmimi točkami zaostanka za četrtim mestom, ki ga drži Tottenham, a so rdeči odigrali dve tekmi manj. Četrto mesto seveda prinaša neposredno uvrstitev v skupinski del lige prvakov za sezono 2022/23, če seveda Liverpool nepričakovano ne bi osvojil naslova v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu.

»Žal mi je, toda v tem trenutku ne morem zagotoviti lige prvakov, a zanjo se bomo borili. Nič ni še odločeno, zato nam ni treba o tem govoriti kot o nečem, kar je nemogoče. A moramo opraviti delo bolj zgodaj, še preden bomo vedeli, na katerem mestu in v katerem evropskem tekmovanju bomo pristali,« je sporočilo tudi v smeri klubske uprave poslal Klopp.

Z Liverpoolom se sicer izredno rad vrača na štadion Selhurst Park v južnem Londonu, tam so rdeči dobili zadnjih sedem gostovanj z razliko v golih 22:6 v svojo korist. Daleč je torej že spomin na sezono 2013/14, ko so orli po velikem preobratu Liverpoolu zadali enega ključnih udarcev v neuspešnem boju za državni naslov z Manchester Cityjem, ki je bil v napeti končnici od svojih največjih rivalov zadnjega desetletja boljši tudi lani.

»To so težke tekme v odličnem vzdušju. Palace je res 'kul' klub z res 'kul' štadionom,« je na dušo gostiteljev, ki jih vodi legenda trenutno vodilnega Arsenala, Francoz Patrick Vieira, popihal Klopp. Nemec ima še naprej veliko težav s poškodbami, blizu vrnitve je francoski branilec Ibrahima Konate, ki je že začel trenirati, nekaj manjših poškodb so nekateri Kloppovi varovanci prinesli tudi s tekme proti Realu. Takšne in drugačne težave imajo po šele nedavno zaceljenih poškodbah brazilski napadalec Roberto Firmino, portugalski napadalni vezist Diogo Jota, nizozemski branilec Virgil van Dijk ...