Klopp zagotovil, da se Salah v Liverpoolu dobro počuti

Glavni trener angleškega prvaka Liverpoolase je na četrtkovi novinarski konferenci odzval na govorice, da zvezdnik klubarazmišlja o odhodu iz Liverpoola.Govorice so se začele, ko je Salah v pogovoru za španski časopis AS dejal, da je bil razočaran nad potezo kluba, ki je na tekmi lige prvakov proti Midtjyllandu za kapetana namesto njega imenovalo mladega 22-letnega, obenem pa je na vprašanje, kako komentira povezave z Realom in Barcelono, odgovoril, da nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.Mediji so hitro povzeli njegove besede, nemški trener na klopi redsov Klopp pa je o tem dejal: »Salah se počuti dobro, vedno je nasmejan. Je v dobri formi in samo to je zame pomembno. Nismo vam postregli s posnetki jutranjega treninga, ampak če bi ga videli, bi spoznali, da je užival. Vse ostalo je bolj pomembno za vas, da imate kaj pisati. Znotraj kluba pa se nič ne dogaja. Ne govorimo o poslih, vsaj ne z vami, mediji. Zakaj bi torej začeli zdaj?«Salah je eden izmed ključnih igralcev Liverpoola, za katerega je na 173 tekmah zabil 110 golov in prispeval še 45 asistenc, klubu pa je pomagal do petih lovorik, vključno z naslovom evropskega prvaka in angleškega prvaka.Liverpool je trenutno vodilno moštvo angleškega državnega prvenstva z 31 točkami, njegov prvi zasledovalec je Leicester (27).