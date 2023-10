Kneževina vlada Franciji

Nogometaši vodilnega Monaca so v 8. kolu francoske lige v Reimsu zmagali s 3:1. Svojo nalogo je dobro opravila tudi zasedba iz Nice, ki je v gosteh premagala Metz z 1:0 in ostaja pri vrhu lestvice.

Zmago Nice proti Metzu je prinesel zadetek Hichama Boudaouija v 14. minuti, tako da se je ta začasno prebila na sam vrh lestvice. A le do večerne tekme, ko so nogometaši iz kneževine Reimsu zabili tri gole.

Zmagovalca so odločili že do 49. minute, takrat je Wissam Ben Yedder zadel za 3:0. Pred njim sta za Monaco zadetek dosegla še Ismail Jakobs in Folarin Balogun.

V nedeljo bo Le Havre, ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner, ob 13. uri gostoval v Marseillu.