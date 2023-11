Københaven nared za spektakel: namesto snega dež, cilj Slovencev enak

V nadaljevanju preberite:

Kaj bodo opravili slovenski nogometaši na Danskem in ali bodo na enem najbolj akustičnih štadionov v Evropi šokirali gostitelje? To je vprašanje pred drevišnjim (20.45) derbijem kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji. Le zmagovalec večera si bo zagotovil pot na euro 2024, poraženec bo imel popravni izpit v ponedeljek – bodisi v Stožicah bodisi v Belfastu. Tradicija je na strani Danske, vse boljši Slovenci pa so prispeli v København brez bele zastave.

Ta rod reprezentantov je lani prvič doslej premagal Hrvaško, letos prvič Finsko in prvič ostal neporažen z Dansko ter prvič zmagal na Severnem Irskem. Za popolno pravljico in zgodbo o uspehu manjka le še prvi skalp Danske, ki nekako visi na obzorju: izidi medsebojnih tekem so namreč vse bližje slovenski zmagi – 0:4, 0:3, 1:2, 1:1, … Bomo videli, kaj bo pretehtalo v dvoboju 350 in 130 milijonov evrov (neenako)vrednih reprezentanc; omenjeni trend ali podatek, da je Danska zadnjo kvalifikacijsko tekmo na svojem štadionu izgubila leta 2016, a tudi tedaj nato igrala na SP v Rusiji. S katerimi igralci bo Matjaž Kek napadeč Dansko? To in še več v članku.