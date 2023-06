Koketiranje s skrajneži bi ga lahko stalo sodniške kariere

Teden dni pred finalom lige prvakov v Istanbulu med milanskim Interjem in Manchester Cityjem Evropska nogometna zveza (Uefa) preverja očitke antirasistične skupine na račun poljskega sodnika Szymona Marciniaka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri Uefi so potrdili, da očitke jemljejo zelo resno in zahtevajo takojšnjo razjasnitev dogodkov. Kot še pravijo, bodo vse dokaze podrobno preverili in se odločili kako naprej.

Oglasil se je tudi sodnik Marciniak, ki je v četrtek v pogovoru za časnik Przeglad Sportowy poudaril, da kot izkušen sodnik na prvo mesto vedno postavlja poštenost in spoštovanje in da se trudi svoje vrednote posredovati naprej.

Marciniak je poudaril, da se vselej distancira od rasističnih, antisemitskih in netolerantnih stališč. »Vedno pravim: Ustavite sovraštvo. Sam vedno poudarjam, da je najpomembnejše, da so ljudje dobri.«

Oglasil se je tudi poljski minister za šport Kamil Bortniczuk iz konzervativne stranke PiS. »Sem v stiku s sodnikom Szymonom Marciniakom. V tem primeru gre za veliko manipulacijo,« so zapisali na ministrstvu in poudarili, da se bodo obrnili na Uefo in podprli sodnika.

Antirasistična skupina Nikoli več je pred tem pozvala sodnika Marciaka, naj se distancira od vseh aktivnosti skrajne desnice. Očitajo mu, da se je udeležil prireditve politika Slawomirja Mentzena iz stranke Konfederacja, ki velja za skrajno desničarsko in evroskeptično.

Mentzen naj bi bil novi obraz stranke. Leta 2019 pa je program stranke strnil z besedami: »Nočemo Židov, homoseksualcev, splava, davkov in Evropske unije.«

»Uefa s celo nogometno skupnostjo zavrača 'vrednote', ki jih propagira omenjena stranka. Vse te očitke jemljemo zelo resno,« so še sporočili z Uefe.

Szymon Marciniak velja za enega najboljših nogometnih sodnikov na svetu. Na svetovnem prvenstvu lani v Katarju je sodil tudi finale med Argentino in Francijo.