Poljak zelo razburil deželo galskih petelinov

V Franciji je skoraj 200.000 ljudi podpisalo spletno peticijo za ponovitev nedeljskega finala svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga je sodil poljski nogometni sodnik Szymon Marciniak. V petek zjutraj se je na spletni strani v francoščini mesopinions.com 197.400 ljudi podpisalo pod zahtevo za ponovitev letošnjega finala SP v Katarju. V komentarjih, večinoma v francoščini, so poljskemu sodniku Marciniaku očitali pristranskost, da se je prodal, še zlasti pa naj bi bil pristranski v prvem polčasu, ko je poljski sodnik pokazal na enajstmetrovko za Argentino.

»Po mojem mnenju tekma ni bila odigrana po pravilih in bi jo bilo treba ponoviti z nevtralnim sodnikom,« je zapisal en uporabnik twitterja. Marciniak je bil prvi poljski sodnik, ki je sodil finale svetovnega prvenstva. Argentina je na stadionu Lusail v Katarju šele po izvajanju enajstmetrovk premagala Francijo in osvojila naslov svetovnega prvaka. Po 90 minutah je bilo neodločeno 2:2, po podaljšku 3:3, po enajstmetrovkah pa so albicelesti zmagali s 4:2. Francija je osvojila drugo mesto in ni ubranila naslova svetovnega prvaka iz Rusije leta 2018.