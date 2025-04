Rdeči bodo morali na slavje še malo počakati

Nogometaši Liverpoola bi se lahko že danes veselili naslova angleških prvakov, kljub zmagi z 1:0 na gostovanju pri Leicestru pa bodo morali na slavje še malo počakati. Lovoriko bi si že zagotovili, če bi njihov najbližji zasledovalec Arsenal v 33. kolu izgubil. A je kar s 4:0 dobil obračun v Ipswichu.

V prvem polčasu sta za Arsenal v polno zadela Leandro Trossard in Gabriel Martinelli, v 69. minuti je Trossard dosegel še svoj drugi gol na tekmi, končni izid je v 88. minuti postavil Ethan Nwaneri. Gostitelji, ki bodo naslednje leto bržkone nastopali v drugem kakovostnem razredu, so od 32. minute, ko so že zaostajali z 0:2, igrali z nogometašem manj.

Liverpool, ki je obdržal 13 točk naskoka pred Londončani, je imel proti Leicestru terensko premoč in tudi lepše priložnosti. Mohamed Salah je v prvem polčasu v enem poskusu zadel obe vratnici. Rdeči so morali kar dolgo čakati, da so prišli do vodstva.

V 77. minuti je zmagoviti gol dosegel Trent Alexander-Arnold, pred tem so gostje dvakrat zadeli okvir vrat, najprej Salah, nato pa še Harvey Elliott, po tretjem poskusu pa je žoga vendarle končala v mreži. Okvir vrat so v prvem polčasu zadeli tudi domači, ki se po porazu tudi matematično poslavljajo od elitne konkurence.

Chelsea v zadnjih trenutkih do zmage

Chelsea je v zadnjih trenutkih londonskega obračuna proti Fulhamu prišel do pomembne zmage v boju za uvrstitev v ligo prvakov. Po prvem polčasu je po golu Alex Iwobija zaostajal, v 84. minuti je izenačil rezervist Tyrique George, v tretji minuti sodnikovega dodatka pa je pomembne in tudi po stanju na igrišču zaslužene točke gostom zagotovil Pedro Neto.

Novo razočaranje je doživel Manchester United, na domačem igrišču je z 0:1 izgubil proti Wolverhamptonu, ki se je z njim točkovno izenačil. V 77. minuti je gostitelje, ki so šele na 14. mestu prvenstvene razpredelnice, obstaja pa možnost, da še v tem kolu zdrsnejo še nižje, razočaral gol Pabla Sarabie.