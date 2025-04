Katalonski stroj za gole se ne ustavlja; Flick: Še imamo rezerve

V nadaljevanju preberite:

Če sta prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov prinesli presenečenji v obliki visoke zmage Arsenala proti Real Madridu in uspeh Interja v Münchnu, pa se zdita druga dvoboja že odločena. Barcelona še naprej trese mreže kot za stavo in je Borussio odpravila s 4:0, PSG pa je po zgodnjem zaostanku zabil tri gole Aston Villi, glede na videno pa tudi v Angliji ne bi smel imeti prevelikih težav.

Kaj so po 4:0 v Barceloni in 3:1 v Parizu povedali Robert Lewandowski, Hansi Flick, Niko Kovač, Luis Enrique in Unai Emery?