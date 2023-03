Konec Mamićeve zgodbe pri Dinamu

Dinamo, ponos nogometnega Zagreba, še nikdar v svoji bogati in dolgi zgodovini ni doživel tako burnega zasedanja skupščine. Rdeča nit dnevnega reda je bila usoda o vodenju sicer zelo uspešnega kluba v prihodnosti, pri katerem naj bi še vedno odločilne poteze od daleč izvajal menedžer Zdravko Mamić. Ta je namreč že pred časom pobegnil v sosednjo BiH, saj bi ga na Hrvaškem doletela zaradi številnih gospodarskem kriminalu v nogometu doletela zaporna kazen.

Zdravko Mamić je že dolgo tega pred hrvaškim sodiščem pobegnil v sosednjo BiH. FOTO: AFP

Njegova struja je na zasedanju v glasovanju sinoči izgubila 34:36, nakar so poraženi delegati užaljeno zapustili sejo, to pa so nato predčasno prekinili. Predsednik kluba ostaja Mirko Barišić, vse dogajanje s številnimi kletvicami in nespodobnim obnašanjem pa je pred stavbo v središču Zagreba s hrupom in prižiganjem bakel spremljala navijaška skupina Bad Blue Boys. Ta je še dolgo v noč slavila odstavitev osovraženega menedžerja ...