Brata Mamić v verskem Las Vegasu

V nadaljevanju preberite:

Za številne, tudi Slovence, je bilo Međugorje eden osrednjih romarskih ciljev poletnih potovanj. Pred epidemijo so se v mesto valile kolone romarjev, ki so prinašali milijonske (v evrih) zaslužke domačinom; ti so celo vodo prodajali dražje kot v hotelih s petimi zvezdicami. Štiriindvajsetega junija bo minilo štirideset let, odkar se je šestim vernikom v tem kraju domnevno prikazala devica Marija – Vatikan ta fenomen sicer še vedno proučuje. A zdaj je Međugorje v središču pozornosti zaradi bratov Mamić.