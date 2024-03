Koper le do zmage

Nogometaši Kopra so v preloženi tekmi 22. kroga 1. SNL premagali Muro z 2:1 (1:0). Tako Koper kot Mura sta bila pred tekmo v ne ravno dobrem položaju. Koper je bil v nizu treh porazov, spomladi je dobil zgolj eno tekmo, Mura pa je tudi bila že pet kol brez zmage. Tokrat so več pokazali domači igralci pod vodstvom trenerja Aleksandra Radosavljevića, ki so zasluženo vpisali tri točke.

Uvod na Bonifiki ni bil posebej razburljiv. Ekipi sta bili bolj ali manj enakovredni, a tudi kar previdni, tako da gledalci niso videli resnejše priložnosti vse do 22. minute, ko je Mura zagrozila po kotu, streljal je Aljaž Antolin, Jan Koprivec je strel obranil, odbita žoga je prišla še do Learda Sadriuja, ki pa je bil v prepovedanem položaju.

Na drugi strani je do strela z glavo v 25. minuti prišel Andraž Ruedl, pri tem ga je Florijan Raduha z roko udaril v obraz, tako da je sodnik po pregledu posnetka pokazal na enajstmetrovko. Za nameček se je v tem naletu Raduhe poškodoval še kapetan Mure Žiga Kous, ki ga je zdravniška služba dolgo oskrbovala. V 32. minuti je bil Enej Jelenič uspešen z bele točke za 1:0.

Drugi polčas se je začel brez kakšnega pretresa, enega redkih strelov je sprožil Karlo Bručić, vendar je meril previsoko, v 70. minuti pa je Raduha ustavil kar nevaren poskus Nika Omladiča. Še v isti minuti je primorska zasedba podvojila prednost, ko je Bede Osuji zadel z glavo iz bližine. To pa je bila dovolj velika prednost za uspeh proti Muri, ki je sicer v 93. minuti zmanjšala zaostanek, potem ko je po dolgi podaji za koprsko obrambno linijo zadel Amadej Maroša.

Preložena tekma 22. kola:

Koper – Mura 2:1 (Jelenič 32./11-m, Osuji 70.; Maroša 90.+3.)