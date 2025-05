Koper udaril po Rieri: Neuravnovešen in največji klovn

Na zelenici je v pokalnem finalu igralo le Celje, zmaga s 4:0 je bila čista kot solza, a to Alberta Riere ni ustavilo, da po tekmi ne bi izzval klopi Kopra. Do Primorcev (in obratno) Riera goji številne zamere, za izpad po tekmi je Riera delno okrivil medije.

»Noben trener ni bil podvržen takšni medijski gonji, kot sem je bil deležen sam. Včeraj ni bilo nič drugače. Le nekaj ur pred tekmo so se pojavili škodoželjni zapisi, v njih pa je bilo prisotno blatenje moje osebnosti. A tudi če so tej zapisi produkt želje posameznikov po vnašanju nemira ali produkt ljubosumja zaradi uspeha moje ekipe, to ne more biti izgovor zame za izkazovanje čustev na nešporten način,« je dejal v izjavi za javnost.

Po zadnjem žvižgu je v Stožicah zavrelo. FOTO: Blaž Samec

Nato so se oglasili tudi pri Kopru, kjer so bili veliko bolj neposredni: »Celotna Slovenija je verjetno že spoznala, da imamo opravka z očitno neuravnovešenim človekom, ki deluje, kot da je pod vplivom prepovedanih substanc. Ravno zaradi tega se FC Koper izrecno ograjuje od cirkusa z imenom Albert Riera, v katerem je on sam največji klovn.« Pred tem so se v izjavi za javnost še zahvalili nogometni zvezi (s katero so pogosto na bojni nogi) za dobro izvedbo tekme in se zahvalili tudi navijačem.

Kakšna bo naslednja poteza? Med Riero, Ivico Gubercem in pomočniki Slaviše Stojanovića je ostalo veliko hude krvi ...