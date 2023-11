Na Kosovu izredne razmere in odmevna zmaga Primoža Glihe

Prvo tekmo v novembrskem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo v nogometu so odigrali na Kosovu. Tamkajšnja reprezentanca, ki jo vodi selektor Primož Gliha, je v Prištini gostila Izrael in ga premagala z golom Milota Rašice v 41. minuti zelo intenzivne tekme, podajalec za gol je bil Vedat Muriči.

Tristo pripadnikov posebnih enot in agenti Mosada

Izrael oktobra ni igral kvalifikacijskih tekem zavoljo vojne v Gazi, kar bo nadoknadil v tem mesecu in prvo (od dveh preloženih) tekem je igral na Kosovu. Četudi so bili gostje papirnati favoriti, saj se realno borijo za nastop na euro 2024, so zmagali gostitelji, ki so ob tem zapravili še več stoodstotnih priložnosti. Razplet večera je pomenil odmevno zmago za Gliho, dolgoletnega selektorja slovenske reprezentance U-21.

Primož Gliha je ohranjal mirno kri. FOTO: Laura Hasani/Reuters

Dvoboj med Kosovom in Izraelom je resda že pred tekmo pritegnil veliko pozornost tamkajšnje in mednarodne javnosti. Zaradi negotovih razmer okrog izraelske reprezentance po izbruhu vojne v Gazi so vladale v Prištini izredne razmere. Na strehah zgradb v okolici štadiona so bili nameščeni ostrostrelci, navzočnost policije je bila rekordna, tam je bilo tudi tristo pripadnikov posebnih enot, goste pa je varovalo tudi približno sto agentov Mosada. Ob tem so organizatorji ponudili v prodajo le 7000 vstopnic, kar je slaba polovica zmogljivosti štadiona Fadil Vokrri v Prišitini.

Igralci Kosova po doseženem golu. FOTO: Armend Nimani/AFP

Ekipa Kosova, ki je zapravila možnosti za EP 2024 že pred prihodom Primoža Glihe, bo v tem mesecu igrala še dve tekmi: Gliha bo reprezentanco v soboto zvečer vodil v Švici, tri dni pozneje bo v Prištini gostovala Belorusija. Vrstni red skupine I: Romunija (8 tekem) 16, Švica (7) 15, Izrael (7) 11, Kosovo (8) 10, Belorusija (8) 6, Andora (8) 2.