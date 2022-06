Kostaričanom zadnja vozovnica za katarski mundial

Kot zadnja se je v torek zvečer na enem od prizorišč prihajajočega šampionata v Al-Rajanu na SP prebila Kostarika, ki je z 1:0 ugnala Novo Zelandijo. Slednja je imela na odločilni tekmi tudi veliko smole, saj je bila prepričljivejša in nevarnejša, a je obramba okrog vratarja Keylorja Navasa, prvega zvezdnika Kostarike, zdržala vse pritiske.

Odločilni gol je že v tretji minuti srečanja dosegel Joel Campbell. Začel se je nalet Nove Zelandije, ki pa je zadnjih 20 minuti igrala z nogometašem manj od tekmecev, saj je bil izključen Kosta Barbarouses. Pred tem je ob koncu prvega dela za Novo Zelandijo Chris Wood tik pred odmorom celo zatresel nasprotno mrežo, a so sodniki po ogledu VAR-posnetka gol razveljavili.

Kostarika se je z današnjo zmago še šestič prebila na svetovno prvenstvo, kjer se je najbolje odrezala leta 2014, ko se je prebila vse do četrtfinala. Kostarika bo na SP igrala v težki predtekmovalni skupini skupaj s Španijo, Nemčijo in Japonsko. SP v Katarju se bo začelo 21. novembra in trajalo do 18. decembra.